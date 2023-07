Gute Lebensräume in bewegtem Wasser

Je mehr sich Wasser bewege, umso mehr Sediment lagere es ab, erklärt Gunkel. "In jeder dieser Gesteins- und Kiesschichten wohnen andere Pflanzen und Tiere", fügt er hinzu und schwärmt von der Artenvielfalt in einem gesunden Gewässer. Stephan Gunkel, Inhaber des Flussbüros Erfurt und Diplomingenieur für Landschaftsnutzung und Naturschutz muss es wissen. Er und sein Team haben die Renaturierung für den rund 1,5 Kilometer langen Abschnitt der Gera mit geplant und das Konzept für die anschließende Bepflanzung geschrieben.

Steinbrocken, Kies und feiner Sand: Bewegtes Wasser transportierte Sedimente aller Art. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Fluss kann sich wieder besser ausbreiten

Renaturierung heißt hier: Der Fluss hat wieder mehr Luft bekommen. "Man muss sich einfach vorstellen, dass die ursprüngliche Flussaue zwischen zehn- und zwanzigmal breiter war als der Raum, den der Fluss zuletzt zur Verfügung hatte. Wir Menschen haben ihn an den Rand seines Tales gedrängt. Die Pächter haben ihre Kleingärten hier über Jahre immer weiter in den Fluss gebaut. Ursprünglich ist der Fluss in weiten Bögen hin und her gependelt. Und die Flächen wurden ja auch bis zuletzt regelmäßig überschwemmt."

Wir Menschen haben ihn an den Rand seines Tales gedrängt. Stephan Gunkel Diplomingenieur

In den Jahren 2020 bis 2022 wurde diese Fläche deshalb völlig verändert. Ein Teil der Kleingärten am Ufer musste weichen. Nach dem Abriss der Häuschen und Bungalows rückten Bagger an. Sie trugen einen Teil des Ufers ab, schufen kleine Nebenarme und Verzweigungen. Inseln entstanden. Dort, wohin sich der Fluss nun bei Hochwasser wieder ausdehnen darf, stehen noch alte Obstbäume aus der Zeit der Kleingärten. Neu gepflanzte Stämme sind dazugekommen, eine krautige Insektenwiese entstand, einheimische und auch eingewanderte Pflanzenarten siedelten sich an.

Platz für den Fluss zum Ausbreiten: Neugestaltete Wiese in der Gera-Aue bei Erfurt Hochheim. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Breite Wasserfläche kühlt Mikroklima am Fluss

Es ist angenehm frisch hier und viel kühler als in der Stadt - auch am Morgen spürt man das schon. Der Gedanke, wie schön das an den besonders heißen Tagen sein mag, drängt sich auf. Der Fluss sei breiter und langsamer geworden, lenkt Gunkel den Blick auf den Effekt der Veränderung, das Mikroklima sei nun ein anderes. Statistisch gesehen trete der Fluss auf diesem Abschnitt alle 10 Jahre über seine Ufer.