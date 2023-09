Die Jury, so Hoff, würdige mit dem Thüringer Literaturpreis Danz' "unverwechselbare lyrische Stimme", die sie innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur als eine "Dichterin von hohem Rang" auszeichne. Als Schriftstellerin habe sie sowohl in Thüringen als auch darüber hinaus breite Anerkennung erlangt. In ihren Büchern setze sie sich mit gesellschaftlich bedeutenden Fragen auseinander – etwa mit den Kriegen im Nahen Osten, mit Migrationsbewegungen oder in ihrem jüngsten Gedichtband "Wildniß" mit dem Klimawandel. Danz hat laut dem Kulturminister mit ihrem beeindruckenden poetischem Werk und ihrem Wirken die Kulturszene Thüringens in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt.

Was ihr vielgestaltiges Werk eint, ist der Glauben an die Kraft von Literatur, in Zeiten von Krisen, Krieg und Klimawandel aufzuklären und Sinn zu stiften – so urteilt MDR KULTUR-Literaturkritiker Jörg Schieke. Er verweist vor allem auf die Gedichte, die im Mittelpunkt der literarischen Arbeit von Daniela Danz stünden. Die Autorin entwerfe jedoch in all ihren Werken mit Präzision in Sprache und Bild Denkgebäude, in denen Mensch, Geschichte und Natur aufeinander träfen.