Reisemesse 28.000 Besucher bei Messe "Reisen und Caravan" in Erfurt

Die Reisemesse "Reisen und Caravan" in Erfurt hat in diesem Jahr fast Vor-Corona-Niveau erreicht. Laut Veranstalter kamen 28.000 Besucher an vier Tagen in die Messehallen.