In Erfurt ist die Polizei in der Nacht zum Samstag zu dutzenden handgreiflichen Auseinandersetzungen gerufen worden. Bei einem Streit zwischen drei Männern auf der Schmidtstedter Straße wurde nach Polizeiangaben ein 30-Jähriger schwer verletzt. Der Mann schleppte sich mit einer tiefen Handverletzung, vermutlich durch eine Glasflasche, bis zum Juri-Gagarin-Ring. Dort sei er zusammengebrochen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu einer Schlägerei kam es laut Polizei am Freitagabend auch auf dem Erfurter Anger. Drei Männer wurden dabei leicht verletzt. Sie hatten sich mit kettenähnlichen Gegenständen geschlagen. In der Nacht brannten auf dem Anger noch drei Mülltonnen. Darüber hinaus habe es im gesamten Stadtgebiet in der Nacht zahlreiche Körperverletzungsdelikte gegeben, teilte die Polizei weiter mit.

Am Samstag gegen drei Uhr brannte nach Polizeiangaben am Wiesenhügel ein Auto komplett aus. Durch die Hitze des Feuers wurde auch ein daneben geparktes Motorrad beschädigt. Seit Jahresbeginn brennt es laut Polizei in dem Stadtteil immer wieder. So standen bereits Müll- und Kleidercontainer in Flammen und vereinzelt auch Fahrzeuge. Die Beamten seien auf der Suche nach einem notorischen Brandstifter.