Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Freizeit Neues Leben für altes Zeltkino in Weißensee

Hauptinhalt

27. Juni 2024, 14:07 Uhr

Der letzte Abspann lief schon vor Jahrzehnten. Das alte Zeltkino in Weißensee verfiel zur Ruine. Wer ins Kino will, muss 40 Kilometer fahren - nach Erfurt oder Weimar. Dabei liegt das alte Zeltkino so romantisch am Gondelteich, dass es fast selbst Hauptdarstellerin in einem Film sein könnte. Das dachte sich auch Mario Müller. Der 47-jährige Weißenseer erweckt das Zeltkino nun zu neuem Leben und das in Eigeninitiative und mit privatem Geld.