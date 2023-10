Von der Straße aus betrachtet, ist es ein fast schon unscheinbares Gebäude. Nur Wenige haben in den vergangenen 20 Jahren einen Blick in die eindrucksvollen Räumlichkeiten in der heutigen Humboldtstraße werfen können. Die Bauarbeiten beginnen im Jahr 1938, doch das Nietzsche-Walhalla wird niemals fertig. Viele Jahre später wird die große Gedächtnishalle zu einem Sendesaal. Zu DDR-Zeiten sendet von dort der "Sender Weimar" und später, bis zur Jahrtausendwende, der MDR.