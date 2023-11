Das Hörspiel "Vogel Igel Stachelschwein. Ein Spiel in Weimar Nord" von Mara May und Jūratė Braginaitė ist mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD 2023 in der Kategorie "Bestes Hörspiel" ausgezeichnet worden. Das gab die Jury am Samstag bei den ARD-Hörspieltagen bekannt. Das Hörspiel ist eine MDR-Produktion des Jahres 2022. Bildrechte: MDR/Olaf Parusel

Die Jury begründete ihre Entscheidung: "In dieser Gegend wohnt die große Welt im Kleinen. Im Schatten der Platten trifft man Menschen aller Altersstufen und Herkünfte, mit großen Plänen oder bescheidenen, mit guten Erinnerungen oder traurigen. Dieses Hörspiel nimmt sich liebevoll und spielerisch eines Stadtviertels an, aus dem man sonst wenig, vor allem aber wenig Positives hört. Dadurch entsteht eine vorsichtige Hoffnung, die in komplexen Zeiten wichtiger ist denn je."

Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert und beinhaltet zudem die Ausstrahlung durch alle Landesrundfunkanstalten der ARD, Deutschlandradio, ORF und SRF. Die Produktion wurde aus zwölf Wettbewerbseinreichungen der Rundfunkanstalten von ARD, Deutschlandradio, ORF und SRF für die Auszeichnung ausgewählt.

Der Deutsche Hörspielpreis der ARD

Neben dem Deutschen Hörspielpreis der ARD für das "Beste Hörspiel" gibt es auch einen Preis in der Kategorie "Beste schauspielerische Leistung" (3.000 Euro Preisgeld). Zudem werden bei den ARD-Hörspieltagen noch die Auszeichnungen "Hörspielpreis max15" für unabhängig produzierte Kurzhörspiele von maximal 15 Minuten Länge (1.000 Euro Preisgeld), Deutscher Kinderhörspielpreis (5.000 Euro Preisgeld) und Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe (2.000 Euro Preisgeld) vergeben.

Die fünfköpfige Hörspielpreis-Jury bestand in diesem Jahr aus der Journalistin und Moderatorin Jenni Zylka (Vorsitz), der Radioredakteurin, Moderatorin und Autorin Marion Brasch, der Schauspielerin Dela Dabulamanzi, dem Featureautor und Moderator Vito Pinto sowie dem Medienexperten Matthias Struch. Der Deutsche Hörspielpreis der ARD wird seit 2006 im Rahmen der ARD-Hörspieltage vergeben.

Inhalt des Hörspiels "Vogel Igel Stachelschwein"

Zwischen LKW-Parkplatz und Aldi, zwischen Grünstreifen und Brombeerhecke – Weimar Nord liegt nicht in der Peripherie, sondern im Mittelpunkt. Dort wo Frau Schild, Edi, Levke, Nils, Grit und Wadia mit seinen Brüdern sich auskennen. Bildrechte: MDR/Olaf Parusel

Im Spiel und im Gespräch verhandeln sie gemeinsam mit den Autorinnen einige wichtige Fragen des Lebens: Wo sind die besten Verstecke? Was hält beweglich? Was schützt? Was braucht man in Weimar Nord? Edis Antwort lautet: "Nichts. Freunde. Dann ist eigentlich alles voll normal." Die 94-jährige Frau Schild zieht mit der 13-jährigen Levke um die Häuser. Nils gibt der Welt die volle Punktzahl. Derweil hält Wadia die Deckung.

In diesem Hörspiel gibt es keine unwichtigen Fragen. Rums. Und wenn die Frage zu schwer ist, wachsen die Wurzeln schneller. Wahrheit oder Pflicht. Labern und lümmeln. Erzählen, wo es am meisten weh tut. Die Stacheln streicheln. Singen. Schritte zählen und Brombeeren essen. Dem Igel ins Gesicht sehen.

Die Macherinnen des Hörspiels

Mara May arbeitet als Autorin und Regisseurin im Hörfunk, zuletzt bei "Die Pforte ist eine Insel" (Dlf Kultur, 2022). Sie gibt Workshops für Jugendliche und leitet zurzeit den mehrsprachigen Podcast "Voice Versa" von DLF Kultur und Goethe-Institut.

Jūratė Braginaitė realisiert Features, Hörspiele und ortsbasierte Audioarbeiten. Zuletzt: "VISAM - für alle Zeit" und "Das Land in dem es immer regnet" (Dlf Kultur, 2021). Wenn sie nicht mit Radiokunst beschäftigt ist, arbeitet sie als Sprecherin sowie Stimm- und Sprechtrainerin.

