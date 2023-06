Die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss hatte am Freitag darauf hingewiesen, dass mit der Veranstaltung in der Szene auch Einnahmen generiert werden sollen. Teilnehmer hätten für die dreitägige Veranstaltung rund 170 Euro zahlen müssen. "Unklar ist, wofür die Gelder eingesetzt werden", so König-Preuss.

Bereits vergangenes Jahr hatte es in Thüringen einen sogenannten Zukunftskongress der Reichsbürger-Szene gegeben, damals in Pfiffelbach im Kreis Weimarer Land. Als "Reichsbürger" werden Menschen bezeichnet, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen. Sie lehnen unter anderem die demokratische Ordnung in Deutschland ab. Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht von rund 23.000 Menschen aus, die dieser Szene angehören. In Thüringen rechnet das Innenministerium etwa 1.000 Personen der Reichsbürger-Szene zu.