Mutmaßliche Führungsmitglieder der "Reichsbürger"-Gruppierung, die bei einer Großrazzia im Dezember festgenommen worden waren, sollen Pläne für einen gewaltsamen Sturm auf den Bundestag gehabt haben. Dafür seien sie "bereits in konkrete Vorbereitungshandlungen eingetreten", heißt es in einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 30. März, der am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlicht wurde.



Ein Kommando von bis zu 16 Personen habe Regierungsmitglieder und Abgeordnete in Handschellen abführen sollen, schreiben die Richter unter Verweis auf den Ermittlungsstand.