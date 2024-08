Sylvia Lüttich aus Roßleben kommt aus der Fußpflege gegenüber. Zur Zeit gebe es noch genügend Ärzte im Ort, sagt sie, "aber unsere Ärzte sind alle in dem Alter, wo sie aufhören können." Und wenn sie das tun, sei niemand mehr da.

Was sagen die Ärzte selbst dazu? Können sie länger arbeiten? Die Internistin Birgit Pröseler steht altersmäßig vor der Rente, hat eine Nachfolgerin für ihre Praxis - als einzige bisher. Sie spricht voller Respekt von einer Kollegin, die mit noch 77 Jahren praktiziert.

Nach einer Praxisschließung stünden viele Räume nicht mehr zu Verfügung, so Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD). Denn die meisten Ärzte arbeiten in ihren eigenen Häusern. Ein Nachfolger, wenn es ihn gebe, bräuchte also neue Räume.