Ahke will den Wahlausschuss am Mittwoch abwarten und dann so schnell wie möglich in sein Amt starten. Offiziell geht es am 1. Juli los. In den ersten Wochen gehe es vor allem um das Team im Landratsamt, sagte Ahke. Er wolle schauen, ob die jeweils zugewiesene Aufgabe zu jedem Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin passt.