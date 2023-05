Dieses Auto ist im Dezember vergangenen Jahres in Feldengel in Brand gesetzt worden.

Dieses Auto ist im Dezember vergangenen Jahres in Feldengel in Brand gesetzt worden. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Insgesamt 23 Mal hatte es innerhalb von zwei Jahren in der Region um Greußen gebrannt. Immer wieder gingen nachts Bäume, Stroh- und Heulager sowie Scheunen und Autos in Flammen auf. Der 29-Jährige sei selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes gewesen, so Walter. Nicht alle Brände seien mit ihm in Verbindung zu bringen.