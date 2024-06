Albrecht hat bereits angekündigt, die Modernisierung der Verwaltung zu seinem Steckenpferd zu machen: "Das ist zum einen Transparenz der Verwaltung, bürgerfreundlichere Verwaltung und auch digitale Verwaltung," so der 23-Jährige. Dazu will er eine städtische App und den Online-Bürgerservice in der Stadt ausbauen.