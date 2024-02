Bürgerinitiative gegen Recycling-Anlage ab 2025

Das koreanische Unternehmen Sungeel will in Gera-Cretzschwitz bis Anfang 2025 eine Produktionslinie für die Aufarbeitung von jährlich 22.000 Tonnen Altbatterien in Betrieb nehmen. Die gewonnene Schwarzmasse - das, was nach der Behandlung der Batterien fürs Recycling übrigbleibt - soll in Südkorea zu neuen Batterien weiterverarbeitet werden.

Kurz nach Bekanntwerden der Pläne formierte sich in Gera eine Bürgerinitiative, die das Vorhaben verhindern will. Sie hat nach eigenen Angaben bereits über 7.000 Unterschriften gesammelt. Zweifel bestehen besonders an den vorhergesagten Emissionswerten der Fabrik. Außerdem sorgen sich manche Bürger um Störfälle, wie es sie bereits in Sungeel-Werken in Ungarn gegeben hatte.