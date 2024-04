Kurz nach Bekanntwerden der Pläne formierte sich in Gera eine Bürgerinitiative, die das Vorhaben verhindern will. Zweifel bestehen besonders an den vorhergesagten Emissionswerten der Fabrik. Außerdem sorgen sich manche Bürger um Störfälle, wie es sie bereits in Sungeel-Werken in Ungarn gegeben hatte.