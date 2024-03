Das System Freiwillige Feuerwehr funktioniert offensichtlich nicht mehr. "Um wieder mehr Menschen für den ehrenamtlichen Dienst zu begeistern, braucht es Anreize", ist Nüchterlein überzeugt. "Die Gemeinde muss überlegen: Was kann sie tun? Der Landkreis muss nachdenken. Was kann er tun? Was kann er für Vergünstigung eventuell anbieten? Aber ebenso ist auch das Land und der Bund in der Pflicht, hier zentrale Regelung zu schaffen, wieder Feuerwehrdienst attraktiver gestaltet werden kann. Zum Beispiel Steuererleichterungen, zum Beispiel Erleichterung in anderen Bereichen. Warum kann der Feuerwehrmann nicht im ganzen Bundesgebiet in Schwimmbäder, dort vielleicht Fitnessstudios nutzen? Aber das einfach und nicht nach komplizierten Regelungen nach komplizierten Verfahren, sondern so einfach wie möglich und so zielgenau wie möglich."

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich