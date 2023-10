Knapp zehn Monate nach seinem Amtsantritt sitzt Felix Eckerle am Mittwochabend glücklich in der Geraer Stadtratssitzung. Vor ein paar Minuten haben die Geraer Abgeordneten seinen "Masterplan Museen" einstimmig angenommen. Und gleich danach auch noch den Grundsatzbeschluss zum Kultur- und Kongresszentrum (KuK) gefällt, das endlich saniert werden soll.

Und zwar in naher Zukunft, wie Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) in seiner Vorstellung der Beschlussvorlage deutlich macht. Zu lange sei im KuK nichts passiert, wegen leerer Kassen. Gera ist immer noch in der Haushaltssicherung und muss Investitionen mit sehr spitzem Bleistift rechnen.

In Zukunft könnte ins ebenerdige Foyer die Stadt- und Tourist-Information einziehen, die bisher nicht barrierefrei neben dem Rathaus zu finden ist. In den Gebäudeteil mit der Verwaltung des KuK könnten weitere städtische Abteilungen einziehen. Aber auch im Keller ist nach dem Umbau der Heizungs- und Lüftungsanlagen jede Menge Platz.

Bessere Arbeitsbedingungen nicht nur in den Depots: Das wünschen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geraer Museen, die an den insgesamt fünf Standorten am Limit kämpfen, um den Museumsbetrieb aufrechtzuerhalten. In allen Häusern gelangen die Besucher nur über Treppen in die Ausstellungen. Auch die Räume mit den Exponaten selbst sind nicht barrierefrei.