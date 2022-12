Doch in diesem Jahr, zum zehnjährigen Bestehen, ging auch dieser Wunsch leicht abgeändert in Erfüllung. "Für zwei Kinder ein Trampolin in den Garten zu bauen, ist natürlich viel zu teuer. Aber wir wollten auch unserer Stadt etwas Gutes tun und haben für einen Spielplatz ein solches Rollstuhl-Trampolin gesponsert", sagt Koch.

Wir helfen gern und wir wollen Freude machen - diese Aussage hört man immer wieder von den Greizerinnen. "Jeder weiß, wie lang Tage im Krankenhaus sein können oder mit einem kranken Kind zu Hause. Und dann platzt da unverhofft unser Paket rein und bringt ein kleines bisschen Freude, durchbricht das Hamsterrad. Das ist ein schöner Gedanke", sagt Ina Glagau, "und solange wir es schaffen können, machen wir weiter." Und sollten es im nächsten Jahr noch mehr Kinder werden? "Dann holen wir uns wieder Hilfe, da lassen wir uns was einfallen!"

Es war nicht leicht, um Hilfe zu bitten. Sindy Langner Mutter von Shania

Shania sitzt mit Ines Knoch unter ihrem neuen Hochbett. Dort ist nun endlich wieder Platz zum Spielen. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Vor wenigen Wochen erst trudelte ein Brief eines Mädchens in Greiz ein. Shania war 2020 an Knochenkrebs erkrankt und musste sich von ihrem geliebten Hochbett trennen. Ihr sehnlichster Wunsch: Wieder Platz zum Spielen im Zimmer. Und so bat die Zehnjährige beim Verein um ein prothesengerechtes Hochbett mit Stufen.