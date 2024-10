Wegen einer Großübung im Jagdbergtunnel haben Autofahrer in der Nacht zu Sonntag zeitweise einen Bogen um die Autobahn 4 bei Jena machen müssen.

Insgesamt 400 Einsatzkräfte und Statisten nahmen nach Angaben der Stadtverwaltung Jena an der Übung teil. Der Tunnel zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena-Göschwitz wurde in der Nacht in beide Richtungen gesperrt.