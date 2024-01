Jena-Paradies Mann wird angerempelt und dann auf Bahngleis gestoßen

Nach einem Zwischenfall am Paradiesbahnhof in Jena sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann. Der etwa 25-Jährige soll einen 63-Jährigen am Samstagabend beim Aussteigen aus einem Zug zunächst angerempelt haben. Als der 63-Jährige den Jüngeren deshalb ansprach, trat ihn dieser in den Rücken. Dadurch fiel der Ältere nach Angaben der Polizei zwischen zwei Waggons auf die Gleise.