Der Abend beginnt damit, dass Lukas Pergande, seit dieser Spielzeit Mitglied der künstlerischen Theaterleitung, die Bühne betritt, und zwar in Unterwäsche – die natürlich ein Kostüm ist – und die Spielregeln des Abends erklärt. Das Publikum soll mitspielen, soll über den Verlauf des Abends abstimmen.

Um das gleich vorwegzunehmen, damit niemand Angst vor diesem "Mitmach-Element" bekommt – ich fand das, was diese junge, sehr internationale Theaterbesatzung hier gezeigt hat, über weite Strecken regelrecht bezaubernd, so leicht und heiter und zugleich auch thematisch sehr ernst.

Die Oase ist ein Endzeit-Königreich, umgeben von einer großen Mauer, dahinter ist nichts als Wüste. Hinter der großen Mauer, draußen in der Wüste, leben die "Maskierten", seltsame halbmenschliche Wesen. "Oase" ist ein faszinierendes, raffiniert mit den Motiven von Dystopien spielendes Stück. Man kann die Gegenwart darin erahnen – explizit drin steht sie nicht. Einmal werden Plasteflaschen erwähnt, die sich seit Jahrhunderten an den Sanddünen aufstapeln.

Zitat aus dem Stück "Oase" am Theaterhaus Jena

Nein, sagt das Publikum. Sollen die Maskierten umgebracht werden? Nein, sagt das Publikum. Es ist sich schnell einig gegen "die da oben". Manche im Laufe des Abends einmal so sehr, dass sie, etwas von Antifa und Cops murmelnd, kurz aufspringen, um einen Verrat am Aufstand der Unterdrückten zu verhindern, der aus den hinteren Reihen droht.

Dass dieses Konzept aufgeht, verdankt die Inszenierung ihrer Leichtigkeit. Regisseur Simon Jensen gelingt es, sie genau auf dem Grat zwischen Ernst und Parodie zu halten, zwischen "die spielen nur" und "das Thema ist ernst und geht uns alle an". Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung in einem!

Es ist zugleich kitschig-traurig und urkomisch, wenn die Königin zu sphärischem Enya-Pop sehnsuchtsvoll in ihre leere Badewanne steigt. Wenn alle zusammen "Wonderwall" von Oasis singen, ist das in Anspielung auf den Stücktitel kalauerhaft, und zugleich wirkt es kultig. Wenn als Lückenfüller scheinbar spontan Roy Blacks "Sand in deinen Augen" gesungen wird, verhält sich das vorwiegend junge Publikum nicht anders als das einer Schlagershow.