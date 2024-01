In Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis ist ein Hundebesitzer von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 73-Jährige nach dem Zusammenstoß am Montagmorgen mit diversen Brüchen sowie Nacken- und Kopfverletzungen in eine Klinik. Er befinde sich in einem lebensbedrohlichen Zustand.