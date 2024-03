Das Schloss Oppurg im Saale-Orla-Kreis ist noch bis Ostersonntag offiziell Flüchtlingsunterkunft. Das Landratsamt hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren rund 1.000 Flüchtlinge, meist aus der Ukraine , hier untergebracht. Auch wenn der Barockbau etwas Anderes vermuten lässt: Die Unterkunft war wenig luxuriös. Drei bis sechs Personen im Hotelzimmer mit Doppelstockbetten, Tisch und Stühlen.

Die Kosten hatte der Saale-Orla-Kreis mit 380 Euro pro Monat und Person angegeben. Das sei gegenüber anderen Hotels, die als Flüchtlingsunterkünfte genutzt wurden, unter dem Durchschnitt, sagt der bei Frankfurt am Main lebende Eigentümer Marcus Kemmer. Ein so altes Haus ist mit Heizkosten und zwei Dritteln der gewöhnlichen Personalstärke eines Hotels sei auch nicht kostengünstig zu betreiben.

Der Kreis hat seit einigen Wochen die Flüchtlinge in Einzelunterkünften untergebracht. Die im Kreisgebiet verteilten Wohnungen werden mit 181 Euro pro Monat und Person veranschlagt.

Das Hotel soll nun ein Vier-Sterne-Haus werden. Der Eigentümer Marcus Kemmer will es als "Ort der alten Welt", als einen Rückzugsort für Menschen, die die Natur um Oppurg schätzen, ausbauen. "Nicht überkandidelt, aber durchaus im gehobenen Segment", sagt er. Die Kosten von rund zwei Millionen Euro beinhalten die Renovierung. Bis alles einen gehobenen Standard erfüllt, könnte aber noch etwas Zeit vergehen. Vorerst sollen ein E-Bike-Verleih und eigene Events Gäste anlocken. Später könnte auch ein Wellnessbereich dazukommen.

Das Schlosscafé ist schon in Betrieb (Montag Ruhetag). Am 1. Mai wird die Außengastronomie mit Mittagstisch eröffnet. Am 1. Juli ist Start beim Hotelbetrieb. Für das branchenübliche Personalproblem ist Kemmer kreativ geworden. Anzeigen reichen nicht aus, er setzt aufs persönliche Vernetzen. Die Kernmannschaft und die Aushilfen zusammen sind ein Stab von 25 Menschen, die die Gäste betreuen.