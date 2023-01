Wegen eines Formfehlers verzögert sich der Bau einer Anlage zum Recyceln von Akkus in Rudolstadt. Wie das Thüringer Landesamt für Umwelt mitteilte, muss im Genehmigungsverfahren die sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung wiederholt werden. In der ersten Runde seien die Unterlagen nicht vollständig gewesen. Ein Erörterungstermin sei deswegen vom 21. Februar auf 21. April verlegt worden.

Das südkoreanische Unternehmen SungEel, das bei dem Bau mit dem Industriekonzern Samsung kooperiert, wollte die Anlage ursprünglich bereits Anfang 2024 in Betrieb nehmen. Dafür hätte der Bau im März 2023 beginnen müssen. In der Anlage sollen Lithiumbatterien entladen, zerkleinert und in Drehrohröfen zu sogenannter Schwarzer Masse verarbeitet werden, aus der sich die eigentlichen Bestandteile zurückgewinnen lassen.