Das historische Renaissanceschloss im Saalfelder Ortsteil Obernitz ist am Mittwochvormittag für 330.000 Euro versteigert worden. Der Verkauf war mehrere Jahre nicht gelungen. Die finanzierende Bank habe deshalb das Gebäude in die Zwangsversteigerung gegeben.

Neuer Eigentümer ist ein Schauspieler aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen. Er will nach eigenen Angaben das Schloss sanieren und auch dort wohnen. Das denkmalgeschützte Schlossensemble wurde 1534 erbaut. Zum Schloss gehören auch knapp 15 Hektar Wald. Die Stadt hatte das Objekt 2004 an eine Adelsfamilie verkauft.