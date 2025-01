Die Stadt Gera eröffnet in diesem Jahr den bundesweiten "Tag des Offenen Denkmals" im September. Gera habe die überzeugendste Bewerbung eingereicht, sagte Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als Ausrichter. Am Freitagvormittag ist der entsprechende Vertrag im Kultur - und Kongresszentrum (KuK) unterzeichnet worden.

Die Stadt punkte mit seiner großen Vielfalt an Denkmälern und dem Umgang damit, so Skudelny. Außerdem stehe das KuK als herausragendes Beispiel für die Architektur der Ostmoderne. Das Kultur- und Kongresszentrum wird zentraler Veranstaltungsort des Eröffnungstages sein. Geplant sind dort unter anderem eine Open-Air-Bühne, ein Markt der Möglichkeiten sowie Schau-Baustellen. Insgesamt will die Stadt 30 öffentliche und private Denkmäler öffnen.