Axel Happe als Projektsprecher für Südostlink bestätigt im Interview mit MDR THÜRINGEN, dass 50Hertz mit Genehmigung der Bundesnetzagentur bereits vorzeitige Baumaßnahmen starten durfte. Bei Kraftsdorf wird schon an der Unterquerung der Autobahn 4 gearbeitet, bei Königshofen nahe Hermsdorf der Bau einer Kabelabschnittstation vorbereitet, an vielen anderen Orten wird unter Bächen durchgebohrt, die die Leitung kreuzen soll.

Für ein weiteres Gleichstrom-Erdkabel war Thüringen kurze Zeit als Endpunkt im Gespräch. Ostwestlink soll ab 2037 Ostfriesland mit dem Osten Deutschlands verbinden. Als ein möglicher Endpunkt war Wolkramshausen bei Nordhausen geprüft worden. Die Bundesnetzagentur hat Anfang März aber eine Variante bestätigt, nach der die Leitung in Streumen in Sachsen enden soll und Thüringen nicht tangiert. Auch diese Leitung soll grünen Windstrom von Nord nach Süd und - jetzt neu - den Osten fließen lassen.

Konkreter werden die Netzbetreiber in ihren öffentlichen Mitteilungen meistens nicht bei der Frage nach dem konkreten Bedarf. Klimaneutralitätsnetz nennen die Unternehmen die neuen Leitungen inzwischen mit Blick darauf, dass Deutschland 2045 kein Kohlendioxid mehr ausstoßen will .

Im Unterschied zu den Stromautobahnen hat das Thüringer - als Teil des ostdeutschen Höchstspannungsnetzes - vor allem eins: Maschen. Die entstehen, weil die Leitungen über Umspannwerke als Knotenpunkte vielfach miteinander verknüpft sind. Das wichtigste steht in Vieselbach bei Erfurt, wo sich sechs Leitungen treffen. In Remptendorf bei Bad Lobenstein sind es fünf. Letzteres bindet die Wasserkraftwerke an der Saale ins Netz ein.

Insgesamt vier Leitungen macht 50Hertz in Thüringen im Moment fit für die Belastungen der Zukunft. Der Thüringer Teil der 380-Kilovolt-Freileitung, die Röhrsdorf in Sachsen mit Weida und Remptendorf in Thüringen verbindet, wird gerade fertig. Auf den 100 Kilometern zwischen diesen drei Knotenpunkten wurde die Leitung komplett neu geplant. Sie folgt über weite Strecken dem Verlauf ihrer Vorgängerin aus den 60er Jahren und soll am Ende 40 Prozent mehr Strom transportieren. In Kürze geht sie zwischen Weida und Remptendorf schon in Betrieb.