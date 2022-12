Für mittlere und große Unternehmen mit einem bisherigen Stromverbrauch von mehr als 30.000 kWh pro Jahr liegt die Grenze bei 13 Cent zuzüglich Steuern, Abgaben und Umlagen für 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs. "So bräuchten wir noch 30 Prozent am Markt einkaufen", sagt der Geschäftsführer. Zudem gehen Raesch und Klabund davon aus, dass sich die Energiepreise durch wieder ans Netz gehende Kernkraftwerke in Europa wieder stabilisieren werden. In Frankreich stehen viele Reaktoren still, weil die Anlagen gewartet werden. Das Land importiert daher Energie, was die Preise in die Höhe treibt.