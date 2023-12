Die Pläne sehen vor, dass die Kinder aus Frankenheim künftig im benachbarten Kaltennordheim zur Schule gehen. In Schwarza soll eine neue Gemeinschaftsschule entstehen, in der dann die Kinder aus Kühndorf unterrichtet werden. Beides soll ab dem Schuljahr 2027/28 gelten.

Weiter sieht das Papier eine Kooperation zwischen den Grundschulen in Schmalkalden und Wernshausen vor. Zudem sollen die bestehenden Schulbezirke mit dem Schuljahr 2024/25 aufgehoben werden, sodass Eltern künftig frei bestimmen können, in welche Schule sie ihre Kinder schicken. Bis 2027 sollen die Schulen in Kaltennordheim und Schwarza saniert werden. In dieser Zeit werden die Kinder dieser Standorte vorübergehend mit in Kühndorf und Frankenheim beschult.