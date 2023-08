Die Stadt Schmalkalden muss sich für das traditionelle Hirschessen zum Stadtfest rechtfertigen. In den sozialen Netzwerken hatte ein Beitrag der Stadt mit einem Foto des erlegten Rothirsches für negative Kommentare gesorgt. Zum Stadtfest in der kommenden Woche wird der Hirsch traditionell dem Landgrafen übergeben, welcher in diesem Jahr von Landgraf Gerhard Wolf dargestellt wird.