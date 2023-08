Der Zeitung "Freies Wort", die zuerst berichtete (€) , sagte der bisherige Besitzer, er sei mit dem Verkauf zufrieden - die Post handle verantwortungsvoll und setze auf Nachhaltigkeit. Als Grund für den Verkauf gab der 76-Jährige an, er wolle seiner Familie "keine Probleme hinterlassen".

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft will den geplanten Verkauf prüfen. Nach Angaben des Ministeriums will sich ein Vertreter noch in dieser Woche mit Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach treffen.