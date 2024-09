Die Thüringer CDU will in Sondierungsgespräche mit dem BSW und der SPD über die Bildung einer Landesregierung gehen. Das habe der Parteivorstand beschlossen, erklärte CDU-Landeschef Mario Voigt am Montag in Oberhof.

Der Eichsfelder CDU-Abgeordnete Thadäus König soll als Thüringer Landtagspräsident kandidieren. Das bestätigte Landeschef Mario Voigt nach der Fraktionsklausur in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) am Montag. König sei einstimmig nominiert worden. "Die CDU hat den Anspruch, die Menschen zusammenzubringen und ihre Probleme zu lösen. Es braucht eine neue Debattenkultur und ein neues Miteinander im Parlament", sagte der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt. König könne führen und zusammenführen.



König ist im katholisch geprägten Eichsfeld aufgewachsen, verheiratet und hat zwei Kinder. Der promovierte Politikwissenschaftler ist seit 2019 Abgeordneter im Thüringer Landtag. Damals gewann er ebenfalls das Direktmandat und besiegte damit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. In der vergangenen Legislaturperiode war König sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Zudem ist er stellvertretender Landesvorsitzender der Thüringer CDU. Bei der Landtagswahl holte König erneut das Direktmandat - mit dem besten Erststimmenergebnis. Zuletzt hatte König das Organisationsteam für den Deutschen Wandertag in Heiligenstadt geleitet. Zum dem Großereignis waren Zehntausende Besucher gekommen.



Die Wahl des Landtagspräsidenten wird mit Spannung erwartet. Vorschlagsrecht hat eigentlich die AfD, weil sie bei der Wahl am 1. September stärkste Kraft in Thüringen wurde. Die Partei hatte Wiebke Muhsal als Kandidatin nominiert. Doch die anderen im Landtag vertretenen Parteien haben bereits signalisiert, dass sie keinen Kandidaten mit AfD-Parteibuch wählen wollen.



CDU und BSW wollen nun in der ersten Landtagssitzung die Geschäftsordnung ändern, damit von Anfang an auch andere Fraktionen Vorschläge machen können.