Knott bestätigte auch, dass die von der Stadt angegebene Rufnummer für die Anwohner am Wochenende zeitweise nicht funktioniert habe. Für eine rückwärtige Zufahrt von Kloster aus über den Werratal-Radweg werde noch an einer klaren rechtlichen Lösung gearbeitet. Noch im Februar hat die Stadt verschiedene Behörden eingeladen, um mit ihnen über den künftigen Hochwasserschutz für den Straßenzug an Weinberg und Mühlberg zu reden. Die rund 30 Häuser waren bereits zu Weihnachten und Neujahr stark betroffen vom hohen Wasserstand der Werra.