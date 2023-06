Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Branchenverbandes Automotive Thüringen, Michael Militzer, ist tot. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, ist der 75-Jährige am Montag unerwartet gestorben. Bis Juni 2019 war der Ingenieur und Unternehmer an der Spitze des Branchenverbandes. Er gründete und führte zudem lange Zeit als Chef den Automobilzulieferer Mitec.