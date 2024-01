VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden Anteilseigner wollen außerordentliche Generalversammlung

Anteilseigner der von einem Sonderbeauftragten der Bafin geführten VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden fordern eine außerordentliche Generalversammlung. Ein Sprecher der Bank bestätigte MDR THÜRINGEN auf Anfrage, dass dem Bafin-Sonderbeauftragten Christian Gervais am Donnerstag in Bad Salzungen eine Liste mit Unterschriften von 900 Genossenschaftsmitgliedern übergeben wurde. Diese sei verbunden mit der Forderung, eine Generalversammlung für den 26. Januar einzuberufen.

Die turnusgemäße Generalversammlung sollte nach MDR-Informationen am 13. Dezember 2023 stattfinden, war jedoch von Gervais abgesagt worden. Gervais hatte dies gegenüber Journalisten unter anderem damit begründet, dass noch keine testierte Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 vorliege. Er kündigte aber eine Generalversammlung für das erste Quartal 2024 an .

Zu den Initiatoren der Unterschriftensammlung gehört offenbar der Verband igenos e.V. mit Sitz in Bullay in Rheinland-Pfalz. Der Verband, der sich selbst als "Interessengemeinschaft der Genossenschaftsmitglieder" bezeichnet, veröffentlicht auf seiner Website ein Schreiben an den Bafin-Sonderbeauftragten Gervais sowie eine "Tagesordnung" für eine Generalversammlung am 26. Januar in Bad Salzungen. Dort sollen die amtierenden Vorstände der Bank zur aktuellen Lage der Genossenschaft, zum Jahresabschluss für 2022 sowie zum voraussichtlichen Ergebnis für 2023 berichten. Außerdem sollen unter anderem frühere Vorstände, Aufsichtsräte und Rechtsanwälte der Bank Fragen von Mitgliedern der Genossenschaft beantworten. Der Verband war am Donnerstag für telefonische Anfragen von MDR THÜRINGEN nicht erreichbar.