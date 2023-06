Ukraine-News Russland hat erste Atomsprengköpfe nach Belarus geschickt

13:43 Uhr | Russland will Getreideabkommen nicht vorzeitig beenden

Russland wird sich nach Angaben eines Präsidentenberaters nicht vorzeitig aus dem Getreideabkommen zurückziehen. Es sei unwahrscheinlich, dass Russland vor dem 17. Juli aussteige, sagt Juri Uschakow Staatsmedien zufolge.

Zugleich bekräftigen Regierungsvertreter, es gebe keinen Grund, das Abkommen zu den gegebenen Bedingungen zu verlängern. "Wie könne etwas verlängert werden, was nicht funktioniere", zitiert die Agentur Interfax den russischen Außenminister Sergej Lawrow.

11:35 Uhr | Explosionen in Kiew

Mindestens zwei Explosionen haben Kiew erschüttert. Ein Reuters-Reporter berichtet von zwei Detonationen im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt.

Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko stammen die Explosionen von ukrainischen Luftabwehrsystemen. Es gebe keine Beschädigungen an Einrichtungen oder Gebäuden, schreibt er auf Telegramm. Zuvor hat Kiltschko von Detonationen im zentralen Stadtteil Podil berichtet und davor gewarnt, dass weitere russische Raketen auf Kiew abgefeuert worden seien.

10:55 Uhr | Putin plant Reise in die Türkei

Der russische Präsident Wladimir Putin will einem Agenturbericht zufolge "bald" in die Türkei reisen. Darauf hätte er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verständigt, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen Berater von Putin. Es wäre Putins erste Reise in ein Nato-Land seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar letzten Jahres. Über ein Datum sei aber noch nicht gesprochen worden, zitiert Interfax Putin-Berater Juri Uschakow.

Gegen Putin liegt wegen des Einmarschs in die Ukraine ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vor. Die Türkei hat das Römische Statut zur Bildung des IStGH allerdings nicht unterzeichnet, weshalb Putin in der Türkei keine Gefahr drohen dürfte, verhaftet zu werden.

10:48 Uhr | Südafrikas Präsident für Friedensmission in Ukraine

Im Rahmen einer gemeinsamen Friedensinitiative mehrerer afrikanischer Staaten ist der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Freitag in der Ukraine eingetroffen. Ramaphosa sei am Bahnhof Nemitschajewe in der Region Kiew angekommen, teilte die südafrikanische Präsidentschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. In der ukrainischen Hauptstadt wurden Vertreter noch sechs weiterer afrikanischer Staaten erwartet. Sie wollten als Gruppe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenkskyj zusammenkommen.

Am Samstag will die afrikanische Mission dann zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach St. Petersburg weiterreisen. Ramaphosa hatte im Mai verkündet, dass sowohl Selenskyj als auch Putin dem Empfang einer afrikanischen Friedensmission zugestimmt hätten.

10:22 Uhr | Luftalarm über Kiew

In Kiew ist Luftalarm ausgelöst worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass russische Kalibr-Lenkwaffenraketen am Schwarzen Meer abgefeuert wurden. Sie flögen in den Norden Richtung Kiew.

09:44 Uhr | 65 weitere Raketen aus Deutschland