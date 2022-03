Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

06:45 Uhr | Samsung liefert nicht mehr nach Russland

Der südkoreanische Elektronikriese und Smartphone-Marktführer Samsung hat Produktlieferungen nach Russland gestoppt. "Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen wurden die Auslieferungen nach Russland ausgesetzt", teilte das Unternehmen am Samstag mit. Samsung werde die "komplexe Situation" weiter "aktiv beobachten, um weitere Schritte zu beschließen". Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich bereits zahlreiche internationale Unternehmen vom russischen Markt zurückgezogen, darunter der US-Konzern Apple.

04:02 Uhr | Großdemonstration gegen Ukraine-Krieg in Hamburg

Die Jugendorganisationen verschiedener Parteien rufen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für Samstag zu einer Großdemonstration in Hamburg auf. Unter dem Motto "Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa" soll sich der Zug von der Innenstadt bis zum ukrainischen Generalkonsulat bewegen. Die Polizei rechnet mit mehreren zehntausend Teilnehmern.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es mehrere Großdemonstrationen in deutschen Städten. Am Sonntag protestierten in Berlin mehr als hunderttausend Menschen, in Köln versammelten sich am Montag in der Spitze bis zu 250.000 Menschen. In München und in mehreren anderen Städten schlossen sich am Mittwoch und Donnerstag jeweils zehntausende Menschen an. In Frankfurt am Main wurde am Freitagabend protestiert.

03:41 Uhr | Bürgermeister: Russische Streitkräfte blockieren Hafen von Mariupol

Der strategisch wichtige Hafen von Mariupol steht nach Angaben von Bürgermeister Wadym Boitschenko unter russischer "Blockade". "Im Moment suchen wir nach Lösungen für die humanitären Probleme und nach möglichen Wegen, um Mariupol von der Blockade zu befreien", erklärte Boitschenko im Messengerdienst Telegram. "Unsere Priorität ist die Herstellung eines Waffenstillstands, damit wir die lebenswichtige Infrastruktur wiederherstellen und einen humanitären Korridor einrichten können, um Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen", erklärte Boitschenko.

"Seit fünf Tagen wird unsere Heimatstadt, mit einer halben Million Menschen, rücksichtslos angegriffen", schrieb Boitschenko. Sein Stellvertreter Sergej Orlow sprach in der BBC von einer "furchtbaren" humanitären Situation. In der Stadt seien auch Schulen und Krankenhäuser angegriffen worden.

Mariupol liegt in der Nähe der Frontlinie zwischen pro-russischen Separatisten aus der Ostukraine und der ukrainischen Armee. Die Einnahme der Hafenstadt würde einen Zusammenschluss der russischen Truppen mit Einheiten aus der Krim und dem Donbass ermöglichen.

02:31 Uhr | Ökonom Hüther warnt vor Hyperinflation in Russland

Der Ökonom Michael Hüther erwartet angesichts des Ukraine-Krieges einen drastischen Wertverlust der russischen Währung. "In Russland droht nun ein weiterer Wertverfall des Rubels und eine Hyperinflation", warnte Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), in den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Russland könne dagegen wenig unternehmen, da die Devisen im Ausland eingefroren seien und es durch die herabgestufte Bonität nur noch zu schlechten Konditionen möglich sei, frisches Geld zu erhalten. Um die Auslandsschulden zu bedienen, bleibe Moskau nur noch die Möglichkeit, Steuern und Zinsen zu erhöhen. Schon jetzt würde die Bevölkerung den Rubel gegen materielle Gegenstände tauschen.

Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Hyperinflation als eine Inflation mit gigantischen Preissteigerungen, bei der die Inflationsrate bei mindestens 50 Prozent liege.

01:45 Uhr | Weitere Angriffe auf ukrainische Städte

Das russische Militär greift weiter größere Städte in der Ukraine an. Betroffen sind unter anderem Charkiw und Tschernihiw im Nordosten, sowie Mykolajiw im Süden. Die Kämpfe dort dauerten an, heißt es von ukrainischer Seite.

Der Bürgermeister von Mariupol erklärte, die Hafenstadt im Südosten des Landes liege unter Feuer und brauche militärische Unterstützung. Es gebe keine Wasserversorgung, Fernheizung oder Stromversorgung mehr.

In Kiew wurde am Abend erneut mehrfach Luftalarm ausgelöst. AFP-Journalisten berichten von augenscheinlich wahllosen Angriffen auf Wohngebiete - auch aus der nahe Kiew gelegenen Stadt Irpin. Aus Vororten im Nordwesten Kiews stiegen am Freitagabend dichte schwarze Rauchwolken in den Himmel. Die russische Armee versuche, die Hauptstadt zu umzingeln, warnte die ukrainische Armee.

01:01 Uhr | WFP warnt vor Ernährungskrise in der Ukraine

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen ist besorgt über die Versorgungslage der Zivilbevölkerung in der Ukraine. "Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt", sagte Martin Frick, Direktor des WFP in Deutschland, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Menschen würden in Kellern ausharren und könnten nur unter größter Gefahr Besorgungen machen.

"Gerade aus Kiew und Charkiw erreichen uns Berichte, dass Nahrungsmittel ausgehen und Trinkwasser knapp wird", sagte Frick. Die Priorität der UN-Organisation sei es jetzt, Versorgungswege nach Kiew und in die Epizentren des Konflikt zu etablieren, bevor die Kämpfe weiter eskalieren. Das WFP baue seine Präsenz in der ganzen Region aus, sagte Frick, "aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit."