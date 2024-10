Doch was treibt die Immobilienpreise in Kroatien so sehr in die Höhe? Ein wesentlicher Grund ist der Tourismus. Viele Kroaten haben ihre Wohnungen in Ferienapartments umfunktioniert. Der Grund ist simpel: Je nach Lage und Anzahl der Betten können Vermieter damit in wenigen Tagen mehr verdienen als mit regulären Mieteinnahmen über Monate hinweg. Besonders an der Küste wird dies zu einem Problem: Studenten etwa können in Touristenhochburgen, die auch Universitätsstädte sind, Wohnungen oft nur zwischen Oktober und Mai anmieten. Sobald die Urlaubssaison beginnt, müssen sie ausziehen – selbst wenn das Semester noch nicht zu Ende ist. Manche Vermieter ziehen während der Saison selbst in Garagen, um ihre Wohnungen für Touristen freizugeben.