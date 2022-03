Russischer Angriff auf Ukraine Ticker: Morawiecki fordert Besuch auch von Scholz

Die ukrainische Armee hat in der Nacht den Abschuss russischer Kampfflugzeuge über der Region Kiew gemeldet. Polen fordert auch einen Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kiew. Aktuelle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Ticker.