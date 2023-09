In der Ukraine ist internationalen Journalisten im Westen des Landes ein Gefängnis für russische Kriegsgefangene gezeigt worden. Ein Video davon ist seit heute Morgen auf Euronews zu sehen. Damit wollte die Regierung in Kiew anscheinend auch Vorwürfen des UN-Hochkommissariat für Menschenrechte entgegentreten, wonach es in Russland, allerdings aber auch in der Ukraine zu Misshandlungen von Kriegsgefangenen gekommen sei.