Ukraine-News Russland will Beginn ukrainischer Offensive vereitelt haben

Die russische Armee hat eigenen Angaben zufolge eine erste ukrainische Großoffensive im Süden der Region Donezk vereitelt. "Am Morgen des 4. Juni startete der Feind eine groß angelegte Offensive in fünf Sektoren der Front in Richtung Süd-Donezk", teilte das russische Verteidigungsministeriums mit. Ziel des Gegners sei es gewesen, die russische "Verteidigung an dem Teil der Front zu durchbrechen, der seiner Ansicht nach am verletzlichsten war".