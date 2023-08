Ukraine-News Mehr als 1.300 Schulen in der Ukraine seit Kriegsbeginn zerstört

Die russische Gasturbine für die Gaspipeline Nord Stream 1, die vor einem Jahr in Kanada gewartet worden war, lagert immer noch in Mühlheim an der Ruhr. Das teilte Siemens Energy mit.



Russland hatte vor einem Jahr die Gaslieferungen nach Deutschland eingestellt. Begründet wurde das mit Wartungsarbeiten an der Turbine. Nach der Wartung in Kanada weigerte sich Russland wegen angeblich fehlender Papiere, sie entgegenzunehmen. Weil das Turbinen-Geschäft von Rolls-Royce in Kanada inzwischen zu Siemens Energy gehört, landete die Turbine in einer Industriehallte in Mühlheim, wo sie bis heute lagert.



Im September 2022 schließlich wurden mehrere Nord-Stream-Leitungen bei Explosionen beschädigt. Die Verantwortlichen sind weiter unbekannt.