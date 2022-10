Interview: Wie Sie von von der Gaspreisbremse profitieren können

Hermann-Josef Tenhagen: Am Montag hat die unabhängige Kommission "Gas und Wärme" einen Zwischenbericht vorgelegt, wie die Bundesregierung die Bevölkerung und die Wirtschaft bei den hohen Gas- und Wärmepreisen unterstützen kann. Der Bericht enthält für Verbraucherinnen und Verbraucher zwei wesentliche Punkte:

Nach dem Plan der Kommission: Nichts, das machen die Anbieter – sie sollen nichts von den Verbraucherinnen und Verbrauchern kassieren und stattdessen eine Rechnung an die Bundesregierung stellen. Wenn ihr Vermieter die Abrechnung mit dem Gasanbieter macht, muss er die Ersparnis an seine Mieter weitergeben.

12 Cent / brutto pro kWh Gas für 80 Prozent des Vorjahres-Verbrauches. Man will sich bei der Berechnung des persönlichen Verbrauches an der Abrechnung, die im September 2022 ins Haus flatterte, orientieren. September deshalb, damit nicht die ganz Schlauen noch fix ihren Abschlag erhöhen um mehr Energie zum 80%-Preis zu beziehen. Zahlt man für den September z.B. für 1000 kWh 200,- Euro für Gas, so bekommt man ab März 2023 jeweils 800 kWh zum ermäßigten Tarif.