Ein Balkonkraftwerk wird nach der Montage einfach per Steckdose mit dem Stromnetz verbunden, daher wird hier auch von Stecker-Solargeräten gesprochen. Modelle bis zu 600 Watt können selber in Betrieb genommen werden, darüber hinaus muss ein Fachmann ran, um weitere Installationen vorzunehmen. Trifft Sonne auf die Anlage, wird Energie erzeugt, die direkt ins Hausnetz fließt. Möglich wird dies durch einen zwischengeschalteten Wechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in den im Haushalt anliegenden Wechselstrom umwandelt.