Steigt der Strompreis zukünftig weiter an, rechnet sich das Balkonkraftwerk schneller, wenn die Preise für die Geräte nicht in größerem Maße ansteigen. Nach Anbieterangaben haben Balkonkraftwerke eine Laufzeit von bis zu 25 Jahren. Wechselrichter haben eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren und müssen so gegebenenfalls ausgetauscht werden. Wer eine Balkonsteckdose installieren lassen muss, muss diese Kosten bei der Kalkulation auch noch mit einplanen.

Wer sich ein Balkonkraftwerk zulegen will, sollte sich Fördergelder von Kommunen, Bundesländern und Regionalverbänden nicht entgehen lassen. Förderungen gibt es zum Beispiel in Aachen, Bonn, Stuttgart und Jena. Die Stadt Jena übernimmt bis 25 Prozent der Kosten, maximal 200 Euro. Eine bundesweite Förderung gibt es derzeit nicht.

Ein Mieter in einem Berliner Hochhaus musste seine an der Fassade angebrachte Solaranlage wieder abmontieren. Nun steht sie auf seinem Balkon. "Ich habe mir eine Konstruktion ausgedacht, um die Anlage innerhalb des Balkons aufzubauen, so wie es genehmigt, bzw. geduldet wird. Das Problem ist: Sie nimmt uns innen drin Licht weg und verschattet uns den Innenraum", erklärt der Mieter in der "Umschau".