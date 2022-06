Zinswende Das müssen Sparer und Kreditnehmer jetzt wissen

Das heißt, die Zeit der Negativzinsen ist vorbei. Aber lohnt sich das für Sparerinnen und Sparer? Eher noch nicht. Das können Sie an einer einfachen Schulaufgabe erkennen. Wenn Sie 30.000 Euro auf dem Konto haben und bekommen dafür keine Zinsen und haben eine Inflation von 2 Prozent, sind die 30.000 Euro nach drei Jahren 28240 Euro wert. Das heißt, Sie können dann so viel dafür kaufen, wie Sie heute für 28.240 Euro kaufen könnten.

Wenn Sie für die 30.000 Euro tatsächlich wieder 1,5 Prozent Zinsen bekämen, würden daraus in 3 Jahren 31.370 Euro. Bei jeweils 6 Prozent Inflation wäre der Wert ihrer Sparsumme in drei Jahren aber nur noch 26.300 Euro. Es gäbe Zinsen und Sie haben trotzdem mit Zitronen gehandelt.

Erstens , vergleichen Sie noch mehr. An der Inflation als solcher können Sie persönlich nichts ändern, aber den besten Zins im Markt können Sie schon heraussuchen .

Zweitens , lassen Sie sich nicht hetzen. Wenn Sie Geld auf einem Festgeldkonto anlegen wollen, warten Sie vielleicht noch ein paar Monate ab. Die Zinsen werden sich dort in den kommenden Monaten eher nach oben bewegen. Mein Zeithorizont für das Sparen mit einem Festgeld wäre der Herbst. Und auch dann legen Sie maximal für drei Jahre an, die Zinsen könnten ja noch weiter nach oben gehen .

Drittens , für die langfristige Geldanlage taugen die Minizinsen der Banken nicht. Und zwar schon seit 2004 nicht mehr. Entweder haben Sie ein gutes persönliches Projekt, in das Sie ihr Geld stecken können. Die neue Heizung fürs Haus, die Solaranlage auf dem Dach oder der seit langem geplanten Wintergarten. Bessere Heizung spart Energiekosten, für die Solaranlage auf dem Dach soll demnächst wieder richtig Rendite geben.

Viertens, oder Sie tragen ihr Geld an die Börse. Auf die lange Frist haben auch in Krisenzeiten Aktienindexfonds, sogenannte marktbreite weltweite ETF, ihren Dienst getan. Nach 15 Jahren gab es in den vergangenen Jahrzehnten nie Verluste, haben meine Kollegen bei Finanztip ausgerechnet - und im Schnitt sieben bis neun Prozent Rendite im Jahr. Das ist sogar mehr als die aktuelle Inflationsrate.