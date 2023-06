Was also tun? Auf der Jahreshauptversammlung hat man festgestellt: Bäume, die oben rausgucken würden, gibt es schon, also Plan B. Und der lautete: Wir ballern richtig bei der Zahl der Samen und lassen uns eingraben.

Eine Mohnblume alleine kann mehrere tausend Samen produzieren. Das bedeutet: So viele müssen gar nicht in der richtigen Höhe liegen, um am Ende ein beeindruckendes Bild abzugeben, so wie an der Baustelle der Ortsumgehung für die B247 zwischen Großengottern und Höngeda.