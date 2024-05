"Wer richtig gärtnert, braucht richtiges Werkzeug", sagt Lobenstein. Mit Plastikspaten und billigen Werkzeugen kann niemand arbeiten. Investieren Sie lieber in einen richtigen Spaten in Kindergröße. Gute Werkzeughersteller bieten meist eine ganze Palette Kinderwerkzeuge an. Für ganz kleine Kinder eignet sich auch ein Handschäufelchen. Sie können das richtige Werkzeug sowieso noch nicht halten.

Ob Giftpflanzen Platz im Garten haben können, hängt ein bisschen davon ab, wie Ihre Kinder so sind. Grundsätzlich krabbeln und wackeln Babys und Kleinkinder immer in der Nähe der Eltern herum. Wenn Sie Ihre Kinder immer im Blick haben, dürften da keine Probleme entstehen. Bei etwas älteren Kindern ist es wichtig, mit ihnen zu sprechen: Welche Pflanzen sind giftig? Was kann man essen, was nicht? Bringen Sie Ihnen bei, nie etwas in den Mund zu stecken und zu essen, was sie nicht kennen: Keine Pilze, keine Blätter, keine Beeren. Dafür müssen Eltern natürlich selber erst einmal wissen, was im Garten steht. Schauen Sie bei neu gekauften Pflanzen auf die Etiketten, nutzen Sie bei Pflanzen im Garten eine App. Zum Beispiel erkennt die App Flora incognita nicht nur Pflanzen, sondern liefert auch gleich Informationen, ob diese giftig sind oder nicht.