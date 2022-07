Bei Hitze, also Temperaturen über 25 Grad, kommen Lungenkranke häufiger in die Notaufnahme als Herz-Kreislauf-Patienten, erklärt Professor Christian Witt, Leiter des Arbeitsbereiches Ambulante Pneumologie an der Charité in Berlin. "Das ist doch klar. Wir haben eine wärmere Luft, gerade hier in den innenstädtischen Bereichen. Die ist auch schadstoffbeladen, weil warme Luft ein bisschen mehr von den Schadstoffen aufnimmt. Und die führt zu Entzündungen. Wir wissen das von Stickoxiden und Feinstäuben. Das führt sogar zu Krebs. Wenn der Patient damit belastet wird, wird er kränker", so der Experte.