Für das Gestell nutzen die Profis vier Balken aus Konstruktionsvollholz, die sie an beiden Enden im Winkel von 21 Grad anschrägen und auf Länge sägen. Dann wird an den oberen Enden ein weiterer Winkel von 69 Grad angesägt, so dass die Balken schräg aufgestellt werden können und zusammenpassen.